Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar: Böyle penaltı olmaz

Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası Ahmet Çakar: Böyle penaltı olmaz

Rizespor - Fenerbahçe maçının ardından Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Çakar, " Ama maşallah Halil Umut Meler, yeni MHK ile birlikte ne Tahir Kıran'ı ne de Rize'yi tanıdı. Verdiği ilk penaltı yanlış. Boşverin VAR davetini falan. Rizesporlu oyuncu kayarak atlıyor, top sağ koluna çarpıyor." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 06:40