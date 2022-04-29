Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertli ekipten yardımcılarının da maaşlarıyla birlikte 9.5 milyon euro istediği ifade edildi. Kanarya'nın ise 6.5 milyon euro'ya çıktığı ve aradaki farkın 3 milyon euro olduğu ifade edildi. Bu pürüz dışındaki konularda tarafların el sıkıştığı kaydedildi.



