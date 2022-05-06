FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den 'yıldız' açıklaması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bu sezon yıldızsız logo kullanmayı tercih eden sarı-lacivertlilerin başkanı, 2023-2024 sezonundan itibaren armalarına 5 yıldız koyacaklarını açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 16:51