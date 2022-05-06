Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den 'yıldız' açıklaması!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bu sezon yıldızsız logo kullanmayı tercih eden sarı-lacivertlilerin başkanı, 2023-2024 sezonundan itibaren armalarına 5 yıldız koyacaklarını açıkladı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 06.05.2022- 16:51
Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, dev derbi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Sezon başlamadan önce Fenerbahçe flaş bir karar alarak, armadaki 3 yıldızı kaldırmış ve yıldızsız logo tercih etmişti.