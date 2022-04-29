Fenerbahçe, Beşiktaş'ın eski golcüsünü takıma kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da hedef Vincent Aboubakar!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde yükseliş devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Sarı-lacivertliler gelecek sezon için gol yollarında sıkıntı yaşamamak için Beşiktaş'ın eski hücumcusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Hücum hattında birkaç senedir üreticilik ve gol anlamında zorlanan sarı-lacivertliler artık işini şansa bırakmak istemiyor.
İsmail Kartal yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, gelecek sezon için Jorge Jesus ile anlaşıldığı iddialarının ardından transfer çalışmalarını hızlandırdı ve takıma yıldız futbolcuları kazandırmak içinde çaba sarf etmeye başladı.