FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Kanarya'da hedef Vincent Aboubakar!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de İsmail Kartal yönetiminde yükseliş devam ederken bir yandan da transfer çalışmaları hız kazanmış durumda. Sarı-lacivertliler gelecek sezon için gol yollarında sıkıntı yaşamamak için Beşiktaş'ın eski hücumcusu Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak istiyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 10:21