Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmak isteyen sarı lacivertli ekip, bu maçı kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan Gaziantep ekibi ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşıyor. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmak isteyen sarı lacivertli ekip, bu maçı kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan Gaziantep ekibi ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Nefes kesen mücadelenin canlı anlatımı aspor.com.tr adresinde...

F.BAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan, Rossi, Serdar Dursun.

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemiyor.

SINIRDA 5 İSİM

Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.

Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.

Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.