FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve takımı Jorge Jesus, Joachim Löw ya da İsmail Kartal'dan birine emanet etmesi beklenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen ve Köln ile sözleşmesini uzatmayı planlamayan Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 15:19