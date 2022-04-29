Yeni sezon için teknik direktör çalışmalarını sürdüren ve Jorge Jesus ismi üzerinde duran Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe'den Salih Özcan hamlesi! Menajeriyle temas kuruldu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve takımı Jorge Jesus, Joachim Löw ya da İsmail Kartal'dan birine emanet etmesi beklenen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin, sezon başında Beşiktaş'ın da gündemine gelen ve Köln ile sözleşmesini uzatmayı planlamayan Salih Özcan'ı kadrosuna katmak için oyuncunun menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Gelecek sezon şampiyon olacak bir kadro için çalışmalarını başlayan Sarı-Lacivertliler, Köln ile yeni sözleşmeye imzalamaya sıcak bakmayan Salih Özcan için harekete geçti.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yıldız oyuncunun menajeri ile ilk teması kurdu. Şartlar masaya yatırıldı.