Fenerbahçe Gaziantep FK maçı öncesi İsmail Kartal: Kalan maçlarda...
Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesi İsmail Kartal konuştu. Kartal, " Önemli oyuncularımı ceza ve sakatlıktan kaybettik. Bazıları sezonu kapattı maalesef. Bugün kendi pozitif futbolumuzu oynamaya çalışacağız. İyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak serimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 19:47 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022- 19:59
İŞTE KARTAL'IN SÖZLERİ:
Önemli oyuncularımı ceza ve sakatlıktan kaybettik. Bazıları sezonu kapattı maalesef. Bugün kendi pozitif futbolumuzu oynamaya çalışacağız. İyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak serimizi devam ettirmek istiyoruz.
Taraftarlarımız ilk günden beri bize güvenmeleri gerektiğini söyledim. Onlarda bize güvendi ve desteklediler, onlara çok teşekkür ediyorum. Ben de çok memnun oluyorum, oyuncularım da çok mutlu oluyor.