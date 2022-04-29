Fenerbahçe Gaziantep FK maçı öncesi İsmail Kartal: Kalan maçlarda...

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mücadele öncesi İsmail Kartal konuştu. Kartal, " Önemli oyuncularımı ceza ve sakatlıktan kaybettik. Bazıları sezonu kapattı maalesef. Bugün kendi pozitif futbolumuzu oynamaya çalışacağız. İyi mücadele edip, iyi futbol oynayarak serimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 19:47 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022- 19:59