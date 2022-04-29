Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi için mutlak galibiyet istiyor. İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı muhtemel 11'i.

Teknik Direktör İsmail Kartal ile muhteşem bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanıp, 1'inde berabere kalarak muhteşem bir seri tutturan sarı-lacivertliler, üst üste 7. galibiyetini arıyor. Geçen hafta Ç. Rize'ye yarım düzine gol atarak gövde gösterisi yapan Sarı Kanarya'da moraller yüksek. Hedef, 8 Mayıs'taki Beşiktaş derbisine kayıpsız çıkmak.

HEDEF DEVLER LİGİ

Ligde 65 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, arkasındaki Konyaspor'a yakalanmamak için maçı mutlaka kazanmak istiyor. Kalan 4 maçta hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, ligi en azından ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele etmeyi hedefliyor. Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve Sarper Barış Saka görev yapacak.

İŞTE F.BAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

FENERBAHÇE:

ALTAY

NAZIM

SERDAR A.

TİSSERAND

FERDİ

GUSTAVO

ZAJC

MERT HAKAN

İRFAN CAN

ROSSİ

SERDAR D.

GAZİANTEP FK:

GÜNAY

DJİLOBODJİ

ERTUĞRUL

TOSCA

FURKAN

MAXİM

KİTSİOU

FİGUEİREDO

SAGAL

MİRZA

MUHAMMET

DERBI ÖNCESİ SARI ALARM!

Kanarya 8 Mayıs'ta deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilerde dev maç öncesi tam 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın birçok eksik olduğu için sınırdaki futbolcuları uyardığı öğrenildi.

SAKA İKİNCİ KEZ

Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının hakemi Sarper Barış Saka, sarı-lacivertlilerin ikinci kez maçını yönetecek. Saka, Kanarya'nın 24 Kasım 2020'de Giresun'la oynadığı ve 4-0 kazandığı Türkiye Kupası maçında düdük çalmıştı.

FENER'DE 4 EKSİK

Kanarya, bu maçta 4 futbolcusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Szalai, Crespo ve Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae yok. Samuel'in durumuna ise teknik heyet karar verecek.

GAZİANTEP'TE 3 İSİM YOK

Gaziantep FK'da üç futbolcu Fenerbahçe maçında olmayacak. Tedavileri devam eden Borven ve Caulker ile kart cezalısı Recep Niyaz karşılaşmada forma giyemeyecek. Ligde 4 maçtır kazanamayan Gaziantep FK, geçen hafta evinde Göztepe ile 1-1 berabere kalmıştı.