Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 35. haftasında Fenerbahçe ile Gaziantep FK kozlarını paylaşacak. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmak isteyen sarı lacivertli ekip, bu maçı kazanarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Öte yandan Gaziantep ekibi ise zorlu Kadıköy deplasmanından puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Nefes kesecek mücadele öncesinde ilk 11'ler de belli oldu.
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert, İrfan, Rossi, Serdar Dursun
Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Vetrih, Doğan, Sagal, Maxim, Figueiredo, Muhammet
F.BAHÇE - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 20:30'da başlayacak Fenerbahçe - Gaziantep FK maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 4 futbolcusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Attila Szalai, Miguel Crespo ve Dimitris Pelkas'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Kim Min-jae müsabakada forma giyemiyor.
SINIRDA 5 İSİM
Fenerbahçe'de sarı kart ceza sınırında 5 oyuncu yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 36. haftada oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
DEPLASMANDA 1 GALİBİYETİ VAR
Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda taraftarını hayal kırıklığına uğrattı ve sadece Çaykur Rizespor'u mağlup edebildi.
Güneydoğu ekibi, dış sahada çıktığı 17 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 yenilgi aldı.
Bu müsabakalarda rakip fileleri 11 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 33 gol gördü.