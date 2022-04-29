Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sarı lacivertli ekip mücadeleden 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlar varsa, bizde varız. Oyuncularım taraftarların sevgisini fazlasıyla hissediyor. Bu taraftarın önünde futbol oynamak çok zevkli. Onlarla bütünleşerek çok daha iyi futbol oynuyoruz. Gaziantep FK iyi bir takım. Daha farklı da kazanabilirdik. Güzel bir seri yakaladık. Büyük Fenerbahçe taraftarı varsa bizde varız. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz.

Ben sadece işimi yaptım. Fenerbahçe'nin iç dinamiklerini iyi bilen bir insanım. Ben tribünlerden gelen, Fenerbahçe'nin içinden gelen bir neferim. Birbirimize saygı duyarak iyi çalştık, kolay bir dönem değildi ama istediğimizi oyunu oturttuk. Antrenmanlarda da maçta da oyuncularım oynadıkları oyundan keyif alıyor.