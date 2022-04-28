Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Portekiz'in dünyaca ünlü teknik direktörü Jorge Jesus ile yediği yemeğin yankıları sürüyor. 67 yaşındaki hoca, sarı-lacivertli taraftarları da heyecanlandırmış durumda.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'nın büyük ölçüde anlaştığı Jorge Jesus dev bir ekiple gelecek!
Fenerbahçe'de teknik direktör gelişmeleri sürerken sarı lacivertliler Jorge Jesus ile büyük ölçüde anlaştı. Portekizli antrenörün artık resmen açıklanması beklenirken, dev bir ekiple geleceği de öğrenildi. Jesus, psikolog, kondisyoner ve beslenme uzmanına önem veriyor. Kulüp yönetiminde de bir menajer gibi söz sahibi olmak istiyor. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda da Jesus'la temasa geçmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Bu kez tecrübeli ismin boşta olması avantaj olarak görülüyor. Koç'un, Jesus'la yediği yemeğin fotoğraflarının basına düşmesi bu işte 'mutlu son'un yakın olduğu şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi.
3 yıllık sözleşme isteyen tecrübeli teknik adam, bir haftalık sürede Fenerbahçe'nin kendisine sunduğu dosyayı inceleyip son kararını verecek.