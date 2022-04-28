Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda da Jesus'la temasa geçmiş ancak mutlu sona ulaşamamıştı. Bu kez tecrübeli ismin boşta olması avantaj olarak görülüyor. Koç'un, Jesus'la yediği yemeğin fotoğraflarının basına düşmesi bu işte 'mutlu son'un yakın olduğu şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi.