Vitor Pereira'nın yerine göreve getirilen İsmail Kartal müthiş performansıyla Süper Lig'e damgasını vuruyor...
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da İsmail Kartal formülü! İşte sunulacak teklif...
Fenerbahçe'de göreve geldiği ikinci dönemde başarılı bir grafik yakalayan İsmail Kartal'ın geleceği merak konusu. Yönetim bir yandan Jorge Jesus ile görüşmeleri sürdürürken, diğer yandan ise deneyimli teknik adamı kulüpte tutmaya hazırlanıyor. İsmail Kartal'a önümüzdeki hafta yeni bir teklif yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe ile çıktığı 14 lig maçında 10 galibiyet elde eden ve 2,36'lık galibiyet yüzdesi elde eden tecrübeli hoca buna rağmen yeni sezonda çok büyük ihtimalle Sarı- Lacivertli takımın başında olmayacak.
SÜREKLİ KONUŞULUYOR
Yeni sezonda takımı yabancı bir isme emanet etme kararı alan Başkan Ali Koç son olarak Jorge Jesus'la temasa geçti ve büyük oranda anlaşma sağladı.