Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! Son idmanda...

Süper Lig'in 36. haftasında derbi maçında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sarı lacivertlilerde Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken, Kim Min-jae'nin takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptığı ifade edildi. Güney Koreli oyuncunun Beşiktaş karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı ise belirsiz. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.05.2022- 21:08