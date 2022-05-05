Fenerbahçe'de gözler Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi.
Fenerbahçe'de Kim Min-Jae belirsizliği! Son idmanda...
Süper Lig'in 36. haftasında derbi maçında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam etti. Sarı lacivertlilerde Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edilirken, Kim Min-jae'nin takımdan ayrı bireysel çalışmalar yaptığı ifade edildi. Güney Koreli oyuncunun Beşiktaş karşılaşmasında oynayıp oynamayacağı ise belirsiz. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Son haftalarda istim üstünde olan sarı-lacivertliler, zorlu müsabakadan 3 puanla ayrılıp çıkışını sürdürmek istiyor.
Sezonu ikinci tamamlama hedefinde olan Kanarya, Vodafone Park'taki karşılaşmadan zaferle dönüp galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı amaçlıyor.