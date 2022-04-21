FENERBAHÇE İLE KRİZ YAŞANABİLİR

Fenerbahçe'nin 23 milyon Euro'dan daha fazla bonservis kazanma isteği, satışın gecikmesine yol açabilir. Kim Min-Jae ise transferine engel olacağı düşüncesiyle Fenerbahçe'nin bu planına sıcak bakmadığı, bunun küçük çaplı bir krize neden olduğu belirtildi.