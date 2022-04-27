Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesi flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi!
Süper Lig'de bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekip, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken sakatlıktan çıkan Mert Hakan Yandaş'tan da iyi haber geldi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 21:26
Sakatlıktan dönen Mert Hakan Yandaş takımla çalışırsen, Osayi-Samuel ise saha çalışmalarına start verdi.
Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.