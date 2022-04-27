Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesi flaş Mert Hakan Yandaş gelişmesi!

Süper Lig'de bu sezon Şampiyonlar Ligi için mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, ligin 35. haftasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Sarı lacivertli ekip, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken sakatlıktan çıkan Mert Hakan Yandaş'tan da iyi haber geldi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2022- 21:26