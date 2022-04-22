Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Sarı lacivertli ekipte bir yandan gelecek oyuncular için görüşmeler devam ederken, öte yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemde. Kanarya'da özellikle maaşı sebebiyle gündeme gelen Luiz Gustavo ve beklentilerin altında kalan Mergim Berisha'nın bileti kesildi. İşte detaylar...

Sezon sonu 2 yabancı yolcu... Sezon başında Red Bull Salzburg'dan 5 milyon euro'ya alınan Mergim Berisha sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı. 23 yaşındaki Alman futbolcu, sarı-lacivertlilerde 30 maça çıkarken 7 gol, 3 asistle oynadı. Fenerbahçe ile 1 yıl daha kontratı olan Gustavo, bu sezon 23 maçta oynadı ve 1 gol, 1 asist yaptı. Fotomaç'ın haberine göre; formasını kaybeden Gustavo'ya ödenen 3.5 milyon euro'dan kurtulmak isteyen Kanarya, Brezilyalı futbolcuyla sezon sonu masaya oturacak. Alacaklarının bir kısmı ödenip gönderme yolu aranacak.