Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun, teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle takım olarak kenetlendiklerini söyledi.
FENERBAHÇE HABERİ - Serdar Dursun'dan İsmail Kartal'a övgü dolu sözler!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertli kulüpte gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Serdar Dursun, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın göreve gelmesiyle takım olarak kenetlendiklerini söyleyen 30 yaşındaki santrfor, gol krallığı iddiasının devam ettiğini belirtti. İşte Serdar Dursun'un flaş açıklamaları... (FB spor haberi)
Serdar Dursun, Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, takımda son dönemde olumlu bir havanın oluştuğunu belirterek, "Son döneme bakarsak çok olumlu bir hava var. Camia olarak, taraftarlar olarak bir birliktelik oldu. İsmail Kartal hocamız geldiğinden beri takım, camia ve taraftarlar olarak birbirimize sarıldık." dedi.
Performansını değerlendiren Serdar, "Son senelerde kendi kariyerim açısından her sene üstüne koyuyorum. Her sene daha çok gol atmaya başladım. Geçen sene gol kralı olarak Fenerbahçe'ye gelmiştim. Hazırlık süreci olumlu geçmişti. Hem sisteme ayak uydurmuştum hem de oyuncularla iyi bir dönem geçmişti. Ne yazık ki ilk haftalarda bir sakatlığım oldu." değerlendirmesinde bulundu.