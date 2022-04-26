Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı.
Fenerbahçe'den Belotti bombası! Menajeri ile görüşüldü
FENERBAHÇE HABERLERİ - Süper Lig'de gelecek sezon planlamalarına yönelen Fenerbahçe'de gündem forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertliler İtalyan forvet Belotti için oyuncunun menajeriyle temasa geçti. İşte son detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör için görüşmeler devam ederken, bir yandan da transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Sarı-Lacivertliler, forvet transferine yoğunlaştı.
Sarı-Lacivertliler, İtalya'da Torino forması giyen İtalyan golcü Andrea Belotti'yi transfer etmek istiyor. Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki golcü ve menajeriyle temasa geçildi.
Sarı-lacivertliler, İtalya Milli Takım forması da giyen Belotti'yi kadrosuna katarak, forveti güçlendirmeyi planlıyor. Belotti'yi isteyen başka takımlar da olduğu F.Bahçeli kurmaylardan oyuncunun yıllık 4 milyon Euro ile birlikte imza parası talep ettiği bildirildi.