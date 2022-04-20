Fenerbahçe'de uzun yılları forma giyen ve taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanan Brezilyalı futbolcu Alex De Souza, The Player Tribune'de bir yazı paylaştı.
Alex de Souza'dan flaş itiraf! "Galatasaraylı taraftar evime geldi"
Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza, The Player Tribune'de bir yazı kaleme aldı. Brezilyalı isim, sarı lacivertlilerdeki günlerine dair flaş anıları paylaştı. Alex de Souza, Galatasaray derbilerinden, şampiyonluklara, Fenerbahçe'den ayrıldığı gün yaşananlara ve Galatasaraylı bir taraftarın kapısına gelmesine kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o yazı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Türkiye'de futbolun Brezilya'da bile tutkulu olduğunu belirten Alex, "Fenerbahçe'de yaşadığım senelerin en çılgın seneler olacağını hayal bile edemezdim. Kelimelere dökmek gerçekten çok zor. Türkiye'deki futbolun eşsiz olduğunu düşünüyorum ve başka hiçbir şeye benzemediğine eminim. Herkes kulübüne tutkuyla bağlı. Evet, Brezilya'dan daha kuvvetli bir tutku." yorumunu yaptı.
"TÜRK HALKINA OLAN SEVGİMİ HİÇBİR ŞEY SİLEMEZ"
Rakip takım taraftarlarının kendisine hep saygılı davrandığının altını çizen ve Türkiye'yi sevme nedenlerinden biri olarak gösteren Alex, "Bana her zaman Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Bursaspor taraftarı tarafından iyi davranıldı. Havaalanında, sokakta beni gören rakip takım taraftarları gelip benimle gayet hoş muhabbet ediyorlardı. İşte bu yüzden Türk halkına olan sevgimi hiçbir şey silemez." ifadelerini kullandı.