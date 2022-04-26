Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi devam ederken, bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna basını, Kanarya'nın Jorge Jesus ile anlaşamaması durumunda Mircea Lucescu'nun kapısını çalacağını iddia etti. İşte detaylar...

Ukrayna basını, Fenerbahçe'nin Jorge Jesus ile anlaşamaması durumunda Mircea Lucescu'nun kapısını çalacağını iddia etti. Fotomaç'ın derlediği haberde; Ali Koç'un Jesus'a ekibi dahil 7 milyon önerdiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Löw konusunda önemli bir adım atamadığı aktarılırken, Dinamo Kiev'deki geleceği belirsizliğini koruyan Mircea Lucescu'nun ikinci alternatif olduğu ileri sürüldü. 76 yaşındaki Lucescu'nun Dinamo Kiev ile iki yıl daha sözleşmesi var.