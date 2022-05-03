Meksika Ligi takımlarından Toluca'da forma giyen 21 yaşındaki stoperin de sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 1.90 boyundaki Meksikalı Ortega'nın kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği belirtiliyor. Bu sezon 29 maçta oynayan genç yıldız 4 gol atıp 2 de asist yaptı. Fenerbahçe yönetiminin şu anda bu iki yıldız için araştırma aşamasında olduğu ve önümüzdeki günlerde resmi görüşmelerin başlayacağı öğrenildi.