Yeni sezonda iyi bir transfer bütçesi oluşturabilmek için oyuncu satışı yapmak zorunda olan Fenerbahçe yönetimi bu konuda çalışmalarını sürdürüyor.
FENERBAHÇE HABERLERİ: F.Bahçe'den çifte transfer hamlesi! Danilho Doekhi ve Haret Ortega...
Sezonu 2. tamamlayıp önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da erken başladı. Sarı-lacivertliler Kim Min-Jae veya Attila Szalai'ye transfer teklifi gelmesini beklerken, transferde ise ince eleyip sık dokuyacak. Scout ekibine güvenen yönetim, stoper bölgesinden olası ayrılığa karşın Danilho Doekhi ve Haret Ortega'yı kadroya katacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
Çok sayıda takımın transfer listesinde yer alan Kim Min Jae ve Attila Szalai'den birisiyle yolların ayrılabileceğini düşünen Sarı-Lacivertliler şimdiden alternatif stoper arayışlarına başladı. Alınan bilgilere göre yönetim Kim ve Szalai gibi maliyeti düşük, genç ve ileride kulübe para kazandırabilecek isimlere yönelmiş durumda.
Yönetimin bu isimlerden oluşan bir liste hazırladığı ve listenin ilk sırasında Danilho Doekhi'nin olduğu öğrenildi. Hollanda ekibi Vitesse'de forma giyen 23 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.