Sezona teknik direktör Vitor Pereira ile başlayan ve alınan kötü sonuçların ardından İsmail Kartal ile devam eden Fenerbahçe, son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-lacivertlilerde deneyimli hoca, Portekizli meslektaşına büyük fark attı. İşte detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Sarı-lacivertliler bir yandan gelecek sezon takımı teslim edeceği teknik adamı ararken diğer taraftan herkes İsmail Kartal'ın başarısını konuşuyor. Fotomaç'ın haberine göre; Camiada herkes "Keşke İsmail hoca daha önce gelseydi, biz de o zaman şampiyonluk yarışında Trabzonspor'dan bu kadar uzak kalmazdık" ifadelerini kullanıyor. Usta hoca, Kanarya'yı Şampiyonlar Ligi potasına sokarken, takımı devraldığı Vitor Pereira'yı da ofansif kategorilerin tamamında solladı. Kartal'ın Fenerbahçe'si 13 kategorisinin hepsinde Vitor'un takımını geçmeyi başardı.