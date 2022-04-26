Portekizli teknik adam Vitor Pereira'dan sonra İsmail Kartal ile yükselişe geçen Fenerbahçe'de, gelecek sezon için göreve gelecek yeni teknik direktör için yapılan çalışmalarda artık sona gelindi. Sarı-lacivertli kulübün başkanı dünyaca ünlü teknik adamla Lizbon'da özel bir görüşme gerçekleştirdi. O görüşmenin detayları da belli oldu.
FENERBAHÇE HABERİ: O fotoğraf basına sızdı! Portekiz'de Jorge Jesus zirvesi
Fenerbahçe'de merakla beklenen teknik direktör arayışları mutlu sonla bitmek üzere. Sarı-lacivertliler yeni hocasını açıklamak için gün sayıyor. Yönetim, Portekiz'de dünyaca ünlü isim Jorge Jesus ile görüşme yaptı. Portekiz'in Lizbon şehrinde gerçekleşen dev zirvenin görüntüleri ortaya çıktı ve Jorge Jesus'tan flaş bir hamle geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
LİZBON'DA DEV GÖRÜŞME YAPILDI!
Sarı-lacivertliler, Portekiz'in Lizbon şehrinde Jorge Jesus'la bire bir görüşmelerini gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç'un katıldığı görüşmelerde Jorge Jesus ile birlikte Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da bulundu.
YAPILAN GÖRÜŞMELERDE BÜYÜK AŞAMA KAYDEDİLDİ!
Milliyet'in edindiği bilgilere göre taraflar önemli adımlar atmayı başardı. Artık görüşmeler aşamasında arada bazı detayların kaldığı vurgulandı. Bu detayların başında Jorge Jesus ve teknik ekibinin alacağı maaşın görüşüldüğü aktarıldı. Mayıs ayı içerisinde teknik direktör konusunu resmiyete kavuşturmak isteyen Başkan Ali Koç'un Portekizli çalıştırıcıyla yaptığı görüşmelerden memnun kaldığı öğrenildi. Yapılan görüşmenin son derece sıcak bir ortamda geçtiği belirtildi.