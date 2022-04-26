CUMHURBAŞKANI İÇİN ÇOK ÖZEL BİR İSİM

Jorge Jesus ile Lizbon'da bir araya gelen Fenerbahçe için sürpriz bir isim daha vardı. Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa da görüşmelerde tarafların yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'nın Jorge Jesus ile olan yakın diyaloğu Portekiz'de yakından biliniyor.