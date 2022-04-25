Yeni sezonda iyi bir golcü almak isteyen Fenerbahçe için Hollanda'dan sürpriz bir iddia geldi. Sarı-lacivertlilerin, Vitesse'de kiralık forma giyen Lois Openda'yı takip ettiği bildirildi.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya Belçikalı golcü! Hedef Lois Openda
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başladı. Sarı lacivertli ekip takıma yapılacak takviyeler sonrası yeni sezonda şampiyonluğu hedefliyor. Kanarya'nın önceliği ise santrfor bölgesi. Bir süredir çalışmalarını sürdüren yönetim, aradığı ismi Hollanda'da buldu. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 06:40
Fotomaç'ın haberine göre; bu sezon Eredivisie'de iyi bir performans ortaya koyan 22 yaşındaki oyuncu, 28 maçta 13 gol+2 asist üretti. Bonservisi Club Brugge'de bulunan Belçikalı forvetin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Piyasa değeri 5.5 milyon euro olan Openda için sezon sonunda resmi girişim olabileceği dile getirildi.