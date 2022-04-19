FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da gündem teknik direktör! Joachim Löw ve Jorge Jesus...

Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi sürüyor. Camia yola İsmail Kartal ile mi devam edileceği yoksa yabancı bir hocanın mı geleceğini merak ediyor. Başkan Ali Koç’un ise liste başı hoca adayı Joachim Löw’ün talepleri bitmek bilmedi. Koç, Jorge Jesus ile de son bir görüşme yapacak ve kararını açıklayacak. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 06:40