Sarı-lacivertliler sezon ortasında Vitor Pereira ile yollarını ayırmıştı. Yerine gelen İsmail Kartal'ın müthiş performansı kafa karıştırdı. Yönetimin 'geçici hoca' olarak düşündüğü Kartal takımı adeta uçurdu.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'da gündem teknik direktör! Joachim Löw ve Jorge Jesus...
Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi sürüyor. Camia yola İsmail Kartal ile mi devam edileceği yoksa yabancı bir hocanın mı geleceğini merak ediyor. Başkan Ali Koç’un ise liste başı hoca adayı Joachim Löw’ün talepleri bitmek bilmedi. Koç, Jorge Jesus ile de son bir görüşme yapacak ve kararını açıklayacak. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de 2'nci sıraya yerleştirdi, Devler Ligi bileti için avantajlı konuma getirdi. Bu sırada temaslarını sürdüren başkan Ali Koç ise 1 numaralı adayı olan Joachim Löw'ü imza aşamasna getiremedi. Alman çalıştırıcı astronomik bir bütçe istedi. Pazarlıklar durma aşamasına kadar geldi.
PORTEKİZ SEFERİ
Fotomaç'ın haberine göre; takımın başına marka bir isim getirmek isteyen Ali Koç, bu gelişme üzerine rotasını Jorge Jesus'a kırdı. Portekiz'de deneyimli çalıştırıcı ile son bir görüşme daha yapılacak.