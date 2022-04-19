Fenerbahçe'den Ozan Tufan'a şartlı evet!

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan kulüple görüşerek bonservisini istedi. Sarı-lacivertli yönetim ise milli futbolcuya şartlı evet yanıtını verdi. İşte Fenebrhaçe ile Ozan Tufan arasında geçen o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 06:40