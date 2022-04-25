Gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de, gelecek isimler kadar gidecek oyuncular da önem taşıyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Allahyar piyangosu! Teklif edilen rakam...
Spor Toto Süper Lig'de son 10 maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alan ve önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi elemelerine katılarak bu arenada sahne almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak edilirken, Championship ekiplerinden Hull City'de kiralık olarak Allahyar Sayyadmanesh'e teklif geldi. İşte o rakam... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)
Sarı-lacivertliler gelecek sezon yürürlüğe girecek 7+4 yabancı kuralı nedeniyle takımdaki yabancı oyuncu sayısını azaltmayı planlıyor.
Kiralık olarak giden Lemos, Samatta, Max Meyer ve Allahyar'la devam etmeyi düşünmeyen ve sözleşmesi bitecek Jose Sosa'ya yeni teklif yapmayan Kanarya'ya, İngiltere'den iyi haber geldi.