FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: F.Bahçe'ye Allahyar piyangosu! Teklif edilen rakam...

Spor Toto Süper Lig'de son 10 maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alan ve önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi elemelerine katılarak bu arenada sahne almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da merak edilirken, Championship ekiplerinden Hull City'de kiralık olarak Allahyar Sayyadmanesh'e teklif geldi. İşte o rakam... (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)