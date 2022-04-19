Süper Lig'de 8 sezondur şampiyonluğa hasret kalan sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç ve yönetimi gelecek yıl için kusursuz bir kadro kurmak istiyor. Her bölgeye alternatifli oyuncular arayan Kanarya, gençlerle tecrübeli isimleri buluşturmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Kanarya'ya 2 yıldız birden! Mohamed Elneny.ve Luiz Suarez...
Süper Lig'de bu sezon da hedeflerinden uzak kalan Fenerbahçe, yeni sezona kilitlendi. Sarı lacivertli ekip, kadrosuna önemli isimleri katarak şampiyonluk hasretine son vermeyi planlıyor. Bu kapsamda bir süredir çalışmalarını sürdüren yönetim, Mohamed Elneny.ve Luiz Suarez için harekete geçti. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.04.2022- 06:40
Şampiyonluk yarışında tecrübeye de ihtiyaç duyan Kanarya gündemine dev isimleri aldı.
Fotomaç'ın haberine göre; bunlardan biri Galatasaray'ın da peşinde olduğu Mohamed Elneny. Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Mısırlı yıldız için temaslar başladı.