Fenerbahçe'de gözler Gaziantep FK maçına çevrildi. Ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı kazanarak ikinci sıradaki yerini pekiştiren Kanarya, kalan dört haftada da başarılı çizgisini sürdürerek Şampiyonlar Ligi biletini almayı hedefliyor... Kadıköy'de taraftarının desteği ile Gaziantep'i de halkaya eklemek isteyen sarı-lacivertliler, ardından derbide Beşiktaş'a konuk olacak. İç sahadaki Karagümrük ve Yeni Malatya deplasmanları ile finişe ulaşacak. İsmail Kartal ve öğrencileri 4 maçtan da 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini 10 maça taşımayıve ligi rekorla tamamlamayı planlıyor.