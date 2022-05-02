Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından ilk olarak Alman teknik adam Joachim Löw ile görüşme gerçekleştirmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Flaş Joachim Löw gelişmesi! O takımı duyurdular...
Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi sürerken, listedeki en önemli isimlerden birisi de Joachim Löw'dü. Sarı lacivertli kulübün uzun süredir görüştüğü Alman teknik adam için ise flaş bir haber ortaya çıktı. Joachim Löw için dünya devi Paris Saint-Germain sesleri yükselmeye başladı. İşte detaylar...
Bu görüşmenin ardından Ali Koç ve Löw arasında prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmiş ancak sonrasında Löw ile maddi konularda anlaşma sağlanamadığı belirtilmişti.
Bu gelişmelerin üzerine Fenerbahçe'de ibre Jorge Jesus'a çevrildi. Başkan Ali Koç'un bizzat görüştüğü Portekizli hoca, henüz kararını vermiş değil.