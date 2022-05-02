CONTE OLMAZSA LÖW

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde PSG'nin ilk olarak Antonio Conte'yi takımın başına getirmek istediği belirtiliyordu. Ancak aktarılan bilgilere göre İtalyan teknik adam ile kulüp arasında henüz kesinleşmiş bir durum yok ve anlaşma Conte'ye bağlı. Eğer PSG Conte ile anlaşmaya varamaz ise Fenerbahçe'nin de listesinde yer aldığı iddia edilen Alman teknik direktör Joachim Löw ile masaya oturabilir.