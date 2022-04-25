Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, gelecek sezon için üst düzey teknik adam arayışını sürdürüyor. Listede yer alan Portekizli Jorge Jesus ile pazarlık süreci hız kazanırken, Alman Joachim Löw diğer aday. İsmail Kartal ile devam etme fikri şu an için ikinci planda... Başarılı çalıştırıcı sezon sonunda görevden ayrılsa bile halefine 'teşekkür edeceği' bir takım bırakacak. Süper Lig'de son 10 maçtan 9'unu kazanan Kartal takımda oyun ve sistem olarak istikrarı sağlamış durumda. Taraftarlar tekrar tribüne dönerken, son 2 iç saha maçı dolu tribünlere oynandı.



En önemli gelişme ise oyuncu cephesinde yaşandı. Fotomaç'ın haberine göre; Vitor Pereira sonrası yaşanan boşlukta bozulan takım ruhu ve disiplini geri geldi. Serdar Aziz, Mert Hakan, Miha Zajc, İrfan, Crespo, Osayi, Ferdi ve Serdar Dursun gibi isimler Kartal'ın yerleştirdiği sistemde performans olarak zirveyi gördü. Arda Güler de hücumda 'gizli silah' haline geldi... Hoca değişikliği halinde gelecek teknik adam, kadro dışı olan 'Mesut Özil ve Ozan' dışında sorunsuz bir ortam ve hazır bir takım bulacak. 4-5 takviye ile özlenen şampiyonluğun çok rahat gelebileceği belirtiliyor.



GÖZLER JESUS'TA



Teknik adam arayışında ibre Jorge Jesus'a döndü. Başkan Ali Koç'un görüşmeleri hızlandırdığı 67 yaşındaki Portekizli hocanın teklifi düşündüğü ve karar aşamasında olduğu belirtiliyor. Löw hem gözünün büyük liglerde olması hem de yüksek bütçe talebi nedeniyle ikinci plana geriledi. İsmail Kartal'la devam olasılığını da son seçenek olarak kenarda tutan Ali Koç'un ligin sonuna doğru yeni hocayı açıklaması bekleniyor.



KARTAL KALSIN!



Antalya Fenerbahçeliler Derneği, önümüzdeki sezon da İsmail Kartal'la yola devam edilmesini istedi. 60 yaşındaki hocaya teşekkür edilen 8 maddelik bildiride Kartal'ın göreve geldikten sonra F.Bahçe'yi yeniden şampiyonluk potasına kadar soktuğu vurgulanarak, "İsmail Kartal'ın bu fedakarlık ve başarılarından sonra gelecek yılda bu takımın başında olacağına inancımız ve desteğimiz tamdır" denildi.