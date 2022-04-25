Süper Lig'de son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç önceki gün flaş bir hamle yapmıştı. Camiadan gelen yoğun baskılara rağmen İsmail Kartal'la yeni sezonda yola devam etmeyi düşünmeyen Başkan Ali Koç dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'la Lizbon'da bir araya gelmişti.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Teknik direktör zirvesinden karar çıktı! Jorge Jesus...
Fenerbahçe'de teknik direktör gündemi devam ediyor. Sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, en güçlü aday konumunda olan Jorge Jesus ile biraraya gelmişti. Yapılan kritik görüşmenin ardından ise karar çıktı. İşte ayrıntılar...
Yönetici Selahattin Baki'nin de yer aldığı zirvede tarafların büyük oranda anlaşma sağladığı öğrenildi.
EKİBİYLE BERABER GELECEK
Takvim'in haberine göre; Jorge Jesus'un Fenerbahçe'nin teklifini prensipte kabul ettiği, şu anda bazı ekonomik konular üzerinde görüşmelerin sürdüğü belirlendi. Alınan bilgilere göre resmi imzalar atılırsa 67 yaşındaki hocanın ekibiyle beraber Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti 6 milyon Euro olacak.