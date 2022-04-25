Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı hazırlıklarına 5 eksikle başladı!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı lacivertlilerde 5 futbolcu yapılan idmanda yer almadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 16:09
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti.
Dar alanda çift kale maçların yapıldığı antrenman, bireysel çalışmalarla noktalandı.