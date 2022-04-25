Fenerbahçe'de Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Luiz Gustavo ile sezon sonunda yollar ayrılma noktasına geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerinde yeni bir sayfayı açacak gibi gözüküyor. Yıldız futbolcu ile ülkesi Brezilya'dan iki takım ilgileniyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 13:04
Calciomercato adlı sitede yer alan habere göre Brezilya ekipleri Botafogo ve Corinthians sezon sonu sarı-lacivertlilerden ayrılmayı planlayan yıldız orta saha oyuncusuyla ilgileniyor.
Kanarya'ya büyük umutlarla katılan fakat inişli çıkışlı performansıyla eleştirilerin odak noktası olan Gustavo için ayrılık vaktinin geldiği iddia ediliyor.