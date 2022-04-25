TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo ile yollar ayrılıyor!

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe'de bir türlü istediği performansı sergileyemeyen Luiz Gustavo ile sezon sonunda yollar ayrılma noktasına geldi. Tecrübeli orta saha oyuncusu kariyerinde yeni bir sayfayı açacak gibi gözüküyor. Yıldız futbolcu ile ülkesi Brezilya'dan iki takım ilgileniyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 13:04