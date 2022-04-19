Fenerbahçe, Rusya - Ukrayna Savaşı sonrası Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile barışa dikkat çekmek için hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk Kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamında, bugün Ukrayna ekibiyle özel maça çıkıyor. Maçtan elde edilecek gelir savaş mağdurları ve çocuklar yararına kullanılacak. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...



İŞTE 11'LER:

Fenerbahçe: Ertuğrul, Nazım, Tisserand, Szalai, Novak, Gustavo, Sosa, Arda, Burak, Valencia, Berisha

Shakhtar: Pyatov, Matviienko, Rakytskyi, Bondar, Stepanenko, Bondarenko, Mudryk, Topalov, Siheev, Konoplia, Solomon

FENERBAHÇE - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Shakhtar Donetsk arasında Ülker Stadı'nda oynanan hazırlık maçı 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de başladı ve TV 8'den canlı yayınlanıyor.