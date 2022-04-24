Spor Toto Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 yenen Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde başarılı sonuçlar almaya devam ediyor.
Fenerbahçe'de Mesut Özil belirsizliği! Takımdan ayrılırsa yeni adresi...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil, alınan başarılı sonuçların ardından adeta unutuldu. Takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan deneyimli futbolcuyla ilgili son kararı sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç verecek. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 24.04.2022- 09:37
Sarı-lacivertli takımın yükselen grafiği, kadro dışı bırakılan Mesut Özil'i ise adeta unutturdu.
Büyük umutlarla transfer edilen 33 yaşındaki tecrübeli yıldızın, Fenerbahçe'deki geleceği ise hala belirsiz.