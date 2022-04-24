Merkez orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de Marcel Sabitzer ismi ön plana çıkmıştı.
FENERBAHÇE HABERİ - Kanarya'ya Marcel Sabitzer'de dev rakip!
Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerin ilgilendiği iddia edilen Bayern Münih'in yıldızı Marcel Sabitzer'den kötü haber geldi. 28 yaşındaki orta saha oyuıncusuyla İtalyan devi Roma'nın ilgilendiği ifade edildi. İşte o transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Kulübü Bayern Münih'ten ayrılması gündeme gelen Avusturyalı yıldızın menajerler tarafından sarı-lacivertlilere önerildiği iddia edilmişti.
FENERBAHÇE'YE DEV RAKİP!
fotomac.com.tr'den Burak Şentürk'ün Alman basınından derlediği habere göre; 28 yaşındaki futbolcunun şartlarını soruşturmaya başlayan Fenerbahçe'ye transferde dev bir rakip çıktı.