Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçti. Deneyimli çalıştırıcı sarı lacivertli takımın başında topladığı 104 puanla 2.21 ortalama tutturdu ve böylelikle tarihin en iyi yerli hocası oldu. Kartal'ın seneye devam edip etmeyeceği de merak ediliyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe sezona Vitor Pereira ile başlamıştı. Portekizli çalıştırıcı yetersiz bir performans sergilemişti. Bu sırada Trabzonspor ile de puan farkı açılmıştı. Bu dönemde göreve gelen İsmail Kartal'a herkes 'geçici antrenör' olarak bakıyordu. Ancak deneyimli çalıştırıcı öyle bir grafik yakaladı ki camiada "Keşke daha önce gelseydi. Şampiyonluk şansımız olurdu" yorumları yapılır oldu. Kartal, Fenerbahçe'nin başında toplamda 47 maça çıktı. 2.21 puan ortalaması tutturdu

GÖZLER BAŞKAN KOÇ'TA

İsmail Kartal'ı 51 maçta 110 puan toplayan ve 2.16'lık ortalama tutturan Mustafa Denizli izliyor. Aykut Kocaman 142 maçta 296 puanla 2.08 ortalama yakaladı. Sürekli ıslıklanan, protestolar eşliğinde oynayan takımı ayağa kaldıran, camiayı birleştiren İsmail Kartal'ın performansı yönetimin de kafasını karıştırdı. Joachim Löw mü Jorge Jesus mu derken İsmail Kartal'ın devam etme ihtimali her geçen gün daha da güçleniyor. Teknik direktör konusunu bizzat başkan Ali Koç yönetiyor.