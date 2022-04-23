Süper Lig'de formunu yükselten ve 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kanarya'ya gurbetçi yetenek: Elayis Tavşan!
Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de formunu arttıran ve 2. sırada bulunan sarı-lacivertli ekipte gelecek sezon adına transfer çalışmaları başladı. Fenerbahçe'nin, Hollanda ekiplerinden NEC Nijmegen'de forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan'ı istediği ifade edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 15:39 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 15:41
7+4 yerli kuralı nedeniyle gözünü yerli isimlere çeviren sarı-lacivertli takımda sürpriz bir isim gündeme geldi.
Fenerbahçe'nin NEC Nijmegen'de forma giyen Türk asıllı Hollandalı futbolcu Elayis Tavşan'ı istediği ifade edildi.