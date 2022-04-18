Fenerbahçe'de kritik buluşma! Ali Koç ve Mesut Özil...

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç'un, yıldız oyuncuyla bir araya geleceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan dünya yıldızı Mesut Özil'in durumu yakında netleşecek. Başkan Ali Koç'un salı günü tecrübeli futbolcuyla bir görüşme yapacağı belirtildi. Bu temasın ardından karar verilecek. Mesut Özil kariyerine Fenerbahçe'de devam edemezse rotası ABD olacak.