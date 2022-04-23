Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo bu maçta sakatlanmış ve oyuna devam edemeyerek yerini Luiz Gustavo'ya bırakmıştı.
Kanarya, Portekizli oyuncunun son durumu hakkında paylaşım yaptı:
Yapılan paylaşımda, "Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncumuz Miguel Crespo, bugün 5. metatars kırığı nedeniyle Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncumuz Miguel Crespo, bugün 5. metatars kırığı nedeniyle @AcibademSaglik Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. pic.twitter.com/ALjIsUVaWJ— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 23, 2022