Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Miguel Crespo, oyuna devam edememişti. Sarı-lacivertliler oyuncunun ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiğini ve operasyon geçirdiğini duyurdu. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı ve sahadan 6-0 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo bu maçta sakatlanmış ve oyuna devam edemeyerek yerini Luiz Gustavo'ya bırakmıştı.

Kanarya, Portekizli oyuncunun son durumu hakkında paylaşım yaptı:

Yapılan paylaşımda, "Çaykur Rizespor ile oynadığımız maçta sakatlanan oyuncumuz Miguel Crespo, bugün 5. metatars kırığı nedeniyle Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ekibi tarafından ameliyat edilmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası tedavisine başlanan sporcumuzun en kısa sürede antrenmanlara dönüşü planlanmaktadır. Futbolcumuza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.