Almanya Ligi'nde Wolfsburg ile Mainz karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 5-0'lık skorla Wolfsburg oldu.
Karşılaşmaya damga vuran isim ise eski Fenerbahçeli Max Kruse oldu.
34 yaşındaki futbolcu Mainz ağlarına 3 gol atarak hat - trick yaptı. Kruse böylelikle bu sezon 11 gol, 4 asiste ulaştı.
2019 yılında Fenerbahçe 'ye büyük umutlarla gelen Max Kruse, sarı lacivertli takımdan pandemi dönemindeki alacaklarını temin edemediği sebebiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti.
Kanarya, Alman yıldız ile FIFA'lık olmuş ve tazminat ödemeye mahkum olmuştu.