"FENERBAHÇE BİR RÜYA"

Hakkındaki Fenerbahçe iddialarını da yanıtlayan Gürcü oyuncu, "Haberleri ben de gördüm. İyi bir futbolcu haline geldiğinizde sizinle ilgilenen çok kulüp oluyor. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün benimle ilgilenmesi gururumu okşadı. Orada oynamak benim için bir rüya olur ancak ortada resmi bir teklifin olmadığını söyleyebilirim.