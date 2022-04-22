Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Matias Vargas'ın bonservisi belli oldu!

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Matias Vargas'ın bonservisi belli oldu!

Transfer haberi: Adana Demirspor'la gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da radarına giren Matias Vargas için flaş bir iddia geldi. Arjantinli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Espanyol'un istediği ücret belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)

Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 15:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022- 15:37