Adana Demirspor'un Espanyol'dan kiraladığı Matias Vargas gösterdiği performansla Süper Lig devlerinin dikkatini çekmişti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği Matias Vargas'ın bonservisi belli oldu!
Transfer haberi: Adana Demirspor'la gösterdiği performansla Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da radarına giren Matias Vargas için flaş bir iddia geldi. Arjantinli oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Espanyol'un istediği ücret belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr / Dış Haberler)
Bora Salgın| Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 15:36 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022- 15:37
Arjantinli oyuncuya Beşiktaş ve Fenerbahçe talip olmuştu.
Vargas'ın bonservisini almak isteyen Adana Demirspor'un aklındaki rakam 1.5 - 2 milyon Euro civarında olduğu belirtildi.