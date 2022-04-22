Rizespor Fenerbahçe maçında Miguel Crespo sahayı sedyeyle terk etti
Rizespor-Fenerbahçe maçında sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Miguel Crespo sahayı sedyeyle terk etti. Portekizli futbolcu kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 22:06 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022- 22:22
Sarı-lacivertli takımın orta sahasdının önemli ismi Migeel Crespo ikinci yarıda oyuna devam edemedi.
Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan Miguel Crespo, 66. dakikada yerini Luiz Gustavo'ya bıraktı.
Miguel Crespo'nun durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.