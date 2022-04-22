Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta açılış maçında Fenerbahçe deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin 52. dakikasında sarı kart gören Kim Min Jae, ligin 35. haftasında oynanacak olan Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü.
Rizespor Fenerbahçe maçında Kim Min Jae sarı kart görerek cezalı duruma düştü
Rizespor-Fenerbahçe maçında Kim Min Jae gördüğü sarı kartın ardından Gaziantep FK maçı öncesi cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.04.2022- 21:57 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022- 22:03