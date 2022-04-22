Fenerbahçe'nin Rizespor'u 6-0 mağlup ettiği maçta 3 gol kaydeden Serdar Dursun maç sonunda konuştu. Dursun, "Rizespor'a iki maçta da hat-trick yapmak nasip oldu. Zor bir maç bekliyorduk. Şans yanımızdaydı. İlk dakikada kırmızı kart oldu. 90 dakika oyun bizim kontrolümüzdeydi. Kazanarak devam etmek istiyoruz." dedi.

Rizespor'a iki maçta da hat-trick yapmak nasip oldu. Zor bir maç bekliyorduk. Şans yanımızdaydı. İlk dakikada kırmızı kart oldu. 90 dakika oyun bizim kontrolümüzdeydi. Kazanarak devam etmek istiyoruz.

Hocam bana güveniyor ve oynatıyor. Bir forvet hocadan güveni alırsa daha rahat çıkar maçlara. Elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum takım arkadaşlarıma. İnşallah her maçta gol katkısı sağlarım takımıma.