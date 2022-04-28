Fenerbahçe'de Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelindikten sonra transfer harekatı hız kazandı.
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye Real Madrid'den iki süper yıldız!
Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe, yıldız isimlerle takımı güçlendirmek için transfer harekatına başladı. Jorge Jesus ile anlaşma noktasına gelen sarı-lacivertlilerin Real Madrid'den Marcelo ve Isco ile ilgilendiği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
Takımı yıldız isimlerle güçlendirmek isteyen Kanarya, Portekizli teknik direktör ile birlikte gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla lige giriş yapmak istiyor.
Gol yollarında ve oyun içinde bir süredir sıkıntılar yaşayan ve takımın başına İsmail Kartal geldikten sonra bu sorunu en aza indiren Fenerbahçe yıldız isimlerle birlikte artık sonuca varmak istiyor.