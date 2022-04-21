Fenerbahçe'nin yeni sözleşme konusunda anlaşmadığı yıldız kaleci ile ilgili önemli bir transfer gelişmesi yaşandı…
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den ayrılacak olan Berke Özer için flaş gelişme! Beşiktaş'la anılıyordu...
Fenerbahçe'den ayrılacak olan Berke Özer'in talipleri artıyor. Daha önce birçok kulübün yanı sıra adı Beşiktaş'la da anılan genç file bekçisine bir talip daha çıktı. 21 yaşındaki kaleci için eski kulübü bir kez daha devreye girdi. İşte ayrıntılar...
Başkan Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Berke Özer ile önümüzdeki sezon devam etmeyeceğiz" açıklaması yapmıştı. Bu açıklama sonrası gözler sözleşmesi sezon sonu sona erecek Berke'ye çevrildi.
Yıldız oyuncunun ismi Beşiktaş ve Benfica gibi takımlarla anılsa da Belçika 1. Ligi'ne dönen Westerlo'nun Berke Özer'i transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.