TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den ayrılacak olan Berke Özer için flaş gelişme! Beşiktaş'la anılıyordu...

Fenerbahçe'den ayrılacak olan Berke Özer'in talipleri artıyor. Daha önce birçok kulübün yanı sıra adı Beşiktaş'la da anılan genç file bekçisine bir talip daha çıktı. 21 yaşındaki kaleci için eski kulübü bir kez daha devreye girdi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 18:16