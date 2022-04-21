Fenerbahçe son haftalarda takdir toplayan Serdar Aziz ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Serdar Aziz kararı! Anlaşma sağlanacak mı?
Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal'la başarılı sonuçlar alan Fenerbahçe'de, transfer operasyonu da sürüyor. Sarı lacivertlilerde, sözleşmesi sezon sonu sona erecek Serdar Aziz ile ilgili transfer kararı verildi. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 12:37
Sarı lacivertliler, milli oyuncuyla sözleşme uzatma kararı aldı. Serdar Aziz kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak bakıyor.
Ntvspor'un haberine göre, Serdar Aziz'in temsilcisi ile yöneticiler kısa sürede bir araya gelerek son detayları görüşecek. Anlaşmanın 3 yıllık olması planlanıyor.